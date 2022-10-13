В Сети набирает популярность новый клип Вики Цыгановой на песню Вагнер, посвященную бойцам одноименной ЧВК. Журналисты издания Подмосковье сегодня поинтересовались у бизнесмена Пригожина, удалось ли ему ознакомиться с композицией. Также представители прессы попросили поделиться впечатлениями от прослушивания и рассказать, сможет ли песня стать гимном бойцов ЧВК Вагнера.

В Сети набирает популярность новый клип Вики Цыгановой на песню "Вагнер", посвященную бойцам одноименной ЧВК. Журналисты издания "Подмосковье сегодня" поинтересовались у бизнесмена Пригожина, удалось ли ему ознакомиться с композицией. Также представители прессы попросили поделиться впечатлениями от прослушивания и рассказать, сможет ли песня стать гимном бойцов "ЧВК Вагнера"."За композициями не слежу, сегодня коллеги скинули. Песня офигенная. Вике большое спасибо. Что касается гимна, то я ответственен за трудные решения, а музыку пускай выберут бойцы. Песня про них", – предпринимателя пресс-служба "Конкорда".Клип Вики Цыгановой на песню "Вагнер" появился на видеохостинге YouTube 12 октября. Менее чем за сутки видео собрало более 170 тысяч просмотров.