Незадекларированные гигиенические изделия были выявлены в ходе проверки груза из Турции....

Незадекларированные гигиенические изделия были выявлены в ходе проверки груза из Турции.Фактическое количество товара превышало заявленное в декларации, и после проведения необходимых процессуальных действий груз был задержан, сообщила Наталья Одинцова, пресс-секретарь Владимирской таможни.«По решению суда детские подгузники были конфискованы и обращены в федеральную собственность, — пояснила начальник отделения распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Владимирской таможни Елена Турыгина. — На товар есть документы, подтверждающие его качество и безопасность. Поэтому было принято решение о безвозмездной передаче памперсов во Владимирский комплексный центр социального обслуживания населения для нуждающихся детей».Фото https://www.pxfuel.com