Муниципальному «Владимирпассажиртрансу» нужны дополнительные средства. Об этом на заседании Горсовета сообщил заместитель главы администрации Владимира Сергей Сысуев. Он пояснил, что 115

Муниципальному «Владимирпассажиртрансу» нужны дополнительные средства. Об этом на заседании Горсовета сообщил заместитель главы администрации Владимира Сергей Сысуев. Он пояснил, что 115 миллионов, предусмотренные в бюджете города, уже израсходованы. Сергей Сысуев, зам. главы администрации г. Владимира В связи с увеличением количества обслуживаемых автобусных маршрутов по сравнению с 2021 годом, повышением цен на основные статьи расходов, связанные