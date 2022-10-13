В «Патриаршем саду» были подведены итоги городского конкурса «Город детства». Он проводится среди...

В «Патриаршем саду» были подведены итоги городского конкурса «Город детства». Он проводится среди дошкольных и общеобразовательных учреждений Владимира.Его главная цель - улучшение внешнего облика города, благоустройство территории образовательных учреждений, формирование экологического мировоззрения подрастающего поколения, сообщила пресс-служба администрации Владимира.В этом году в конкурсе участвовали 42 дошкольных и 8 общеобразовательных учреждений областной столицы.Победителями конкурса среди детских дошкольных учреждений (по одному от каждого района города) стали детский сад № 12 (Ленинский район), детский сад № 62 (Фрунзенский район) и детский сад № 22 (Октябрьский район).Среди общеобразовательных учреждений победителем признан лицей интернат № 1.Помимо дипломов, лучшие детские сады получили подарочные сертификаты на игровое оборудование, которое будет размещено на территории, а лицею-интернату вручили сертификат по приобретение саженца кедра.Фото сообщила пресс-служба администрации Владимира.