В «Патриаршем саду» были подведены итоги городского конкурса «Город детства». Он проводится среди...
В «Патриаршем саду» были подведены итоги городского конкурса «Город детства». Он проводится среди дошкольных и общеобразовательных учреждений Владимира.
Его главная цель - улучшение внешнего облика города, благоустройство территории образовательных учреждений, формирование экологического мировоззрения подрастающего поколения, сообщила пресс-служба администрации Владимира.
В этом году в конкурсе участвовали 42 дошкольных и 8 общеобразовательных учреждений областной столицы.
Победителями конкурса среди детских дошкольных учреждений (по одному от каждого района города) стали детский сад № 12 (Ленинский район), детский сад № 62 (Фрунзенский район) и детский сад № 22 (Октябрьский район).
Среди общеобразовательных учреждений победителем признан лицей интернат № 1.
Помимо дипломов, лучшие детские сады получили подарочные сертификаты на игровое оборудование, которое будет размещено на территории, а лицею-интернату вручили сертификат по приобретение саженца кедра.
Фото сообщила пресс-служба администрации Владимира.