Проект реализуют Законодательное собрание и ведущие вузы региона. Какая программа ждёт студентов?...

Проект реализуют Законодательное собрание и ведущие вузы региона. Какая программа ждёт студентов? Расскажет Мария Городская.Уникальная образовательная практико-ориентированная площадка. Пятьдесят пять студентов-юристов и экономистов из ВлГУ, РАНХиГС и Владимирского юридического института на протяжении полугода будут пробовать себя в качестве законотворцев.Юлия Новикова, доцент кафедры теории и истории государства и права юридического института ВлГУ, руководитель областного образовательного проекта "Университет Нормотворчества":- Проект не только образовательный, не только практико-ориентированный, наши студенты непосредственно участвуют в законотворческом проекте. Предлагают свои новеллы, нормативно-правовые акты, которые регулируют общественные отношения не только во Владимирской области, но и в Российской Федерации.Ещё одна цель проекта - профориентация. Студенты смогут понять, подходит ли им государственная служба и кем они видят себя после окончания вуза. Многие из них уже прошли "Школу юного законотворца".Диана Юн, студентка 5 курса Владимирского филиала РАНХиГС:- Потрясающая возможность услышать именно практиков, потому что в институте мы больше занимаемся всё-таки теорией. А тут мы со стороны практики изучаем все внутренние процессы государственной службы.Лекторами станут депутаты, сотрудники аппарата Законодательного Собрания и преподаватели вузов.Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:- Во-первых, это наш долг действующих политиков и руководителей готовить себе смену, воспитывать эту смену. Во-вторых, действительно очень важно, чтобы молодые люди, жители нашего региона детально знали, что такое закон и как он появляется.Итогом занятий станет проект от студентов - их собственная законотворческая инициатива, которая в дальнейшем может стать новым областным или федеральном законом.Мария Городская, Егор Герасимов. "Вести-Владимир".