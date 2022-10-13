Фонд Бориса Французова, Музей Мемориальная мастерская Бориса Французова, производственная студия...

Фонд Бориса Французова, Музей "Мемориальная мастерская Бориса Французова", производственная студия NFP Lab и Владимирская областная научная библиотека приглашают на премьеру документального биографического фильма «Борис Французов. Художник», посвящённого жизни и творчеству выдающегося мастера офорта.Премьера состоится в субботу 15 октября в 15.00 во Владимирской областной научной библиотеке.Напомним, "Вести" уже рассказывали о первых этапах создания этой биографической художественно-документальной ленты.Мы обязательно будем рассказывать о дальнейших показах этого фильма, аналогов которому среди проектов, посвященных русскому реалистическому искусству пока что нет.Создатели фильма благодарят всех, кто поддерживает проект и помогает ему. Особенно Президентский фонд культурных инициатив.