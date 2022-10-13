Владимир - столица русского романса. В регионе завершился всероссийский конкурс исполнителей. Он...

Владимир - столица русского романса. В регионе завершился всероссийский конкурс исполнителей.Он проводится раз в три года. Нынешний стал юбилейным, 10-ым по счету. Всего было подано 228 заявок, но до финала смогли дойти лишь 25 участников. Все победители в двух направлениях - городского и классического романса - награждены ценными призами. Дипломантом конкурса стала наша землячка Юлия Гудникова из Кольчугино. Гран-при завоевала москвичка Елизавета Пахомова.Елизавета Пахомова, обладатель гран-при всероссийского конкурса исполнителей русского романса:- Для меня радость и большая неожиданность, что так меня, мой труд, наш труд с моим концертмейстером Павлом Шестовым, оценили. И, честно говоря, было очень волнительно, поскольку конкурсанты все очень сильные.