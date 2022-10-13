Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской...

Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области во взаимодействии с региональным УМВД России продолжают расследование уголовного дела по страшной статье УК "Убийство малолетнего, сопряженное с похищением".В августе 2015 года жительница города Меленки обратилась с заявлением в полицию о пропаже ее несовершеннолетнего сына – Кузнецова Дениса Владимировича, 22.09.2011 года рождения. Со слов женщины он мог уехать со своим отцом Кузнецовым Владимиром Анатольевичем, 21.09.1979 года рождения.Несмотря на проведенный комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, до настоящего времени установить местонахождение ребенка и его отца не удалось, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.В ходе расследования уголовного дела по назначению следователя СК России проведена портретная судебная экспертиза, в рамках которой получен перспективный портрет внешности разыскиваемых лиц с учетом естественных возрастных изменений.Просим граждан оказать содействие в поиске пропавшего несовершеннолетнего и его отца.Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, необходимо сообщить информацию в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области – (4922) 47-29-41,либо на горячую линию «Ребенок в опасности» - 8-915-750-86-08,либо в дежурную часть УМВД России по Владимирской области по телефонам: (4922) 45-17-71; 45-18-81.Фото пресс-служба СУ СК по Владимирской области и https://www.pxfuel.com