Ковровский городской суд вынес приговор по делу о разбое, совершенном в отношении...

Ковровский городской суд вынес приговор по делу о разбое, совершенном в отношении несовершеннолетнего ребёнка.27 июня 2022 года пьяный мужчина на ул. Сергея Лазо в г. Коврове напал на несовершеннолетнего и, угрожая ему ножом, который приставил к животу мальчика, потребовал передать ему денежные средства в сумме 200 рублей.Несовершеннолетний прошел к банкомату, снял деньги и передал их нападавшему.На суде обвиняемый признал вину. Приговором суда определено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции.Фото: Pexels.com