На автодорогах Владимирской области регионального и межмуниципального значения завершаются...

На автодорогах Владимирской области регионального и межмуниципального значения завершаются строительно-монтажные работы по восстановлению автобусных остановок в границах населённых пунктов, сообщает Департамент транспорта и дорожного хозяйства.По графику приводятся в порядок объекты в Вязниковском и Меленковском районах.В Вязниковском районе восстановлено четыре остановки на автодороге Сеньково – Никологоры – Стёпанцево – Симонцево – по одной на левой стороне от посёлка Октябрьский и деревни Воронино, а также по одной на правой стороне от улицы Советская и деревни Сысоево. Ещё одна остановка – на автодороге Никологоры – Харино – Шатнево (справа от улицы 1-я Пролетарская).Дорожники установили пять автопавильонов со скамейками и урнами, обустроили посадочные площадки и заездные карманы. Для пешеходов и маломобильных граждан оборудованы пандусы и отремонтированы подходы к остановкам. Также обновлена дорожная разметка и установлены дорожные знаки.В Меленковском районе работы по восстановлению автобусных остановок завершены на четырёх дорогах: Драчево – Бутылицы – Меленки (слева от деревни Иватино), Меленки – Ляхи – Репино – Мишино – Орлово – Муром (справа от деревни Григорово), Касимов – Муром – Нижний Новгород (справа от села Тургенево), Меленки – Ляхи – Тургенево (слева от деревни Новенькая). На автодороге Осинки – Кудрино (слева от деревни Кулаки) работы начнутся в ближайшее время.Новые автопавильоны так же обустроят пандусами, посадочными площадками и заездными карманами. Установят дорожные знаки и обновят разметку. Работы планируется завершить до конца октября.Фото: пресс-служба АВО