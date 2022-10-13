Уже завтра пункт сбора помощи бойцам Zа наших - 33 регион отправит пять тонн гуманитарного груза...

Уже завтра пункт сбора помощи бойцам "Zа наших - 33 регион" отправит пять тонн гуманитарного груза нашим землякам и их боевым товарищам, которые отправились на защиту Родины. Напомним, сетевое сообщество "Zа наших - 33 регион" уже объединило больше 15 тысяч человек.Пункт сбора помощи находится в Покрове, на Пролетарской, 52. Неравнодушные люди привозят одежду, теплые вещи обувь, лекарства, постельное белье, продукты, гигиенические принадлежности. Ежедневно в центр поступает до ста звонков, рассказывает его руководитель Светлана Чванова. Женщины-волонтеры принимают гуманитарную помощь от жителей и сопровождают груз до Белгородской области, чтобы отдать его в руки лично бойцам. И находятся в постоянном контакте с волонтерами из пограничных к линии фронта населенных пунктов.Светлана Чванова, руководитель пункта сбора помощи бойцам "Za наших - 33 регион", г.Покров:- Допустим, у солдата все есть. В любую минуту может потеряться. Едет танк, разбомбило. У него были ключи. Бомбежка, все, все ушло в чернозем. Одежда сгорела, рация сгорела. Все нужно постоянно. Форма дается раз в год, а в таких условиях она рвется, изнашивается очень-очень быстроПодробнее о том, куда можно доставить гуманитарную помощь бойцам во Владимире, Юрьевце и Покрове, и что требуется в первую очередь, смотрите в репортаже Анастасии Сахаровой в следующих выпусках "Вестей"