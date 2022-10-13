Во Владимирской области выявили 216 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. На 31 меньше, чем днем ранее. Госпитализированы 27 человек, накануне в больницы с тяжелой формой заболевания

Во Владимирской области выявили 216 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. На 31 меньше, чем днем ранее. Госпитализированы 27 человек, накануне в больницы с тяжелой формой заболевания попали 9 пациентов.Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 175 054. В лидерах по заражениям Владимир – 61 заболевший за сутки. На втором месте –