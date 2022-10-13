Во Владимирской области выявили 216 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 13 октября. Днем ранее было 247. Госпитализация понадобилась 27 зараженным, накануне в больницы обратились 9

Во Владимирской области выявили 216 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 13 октября. Днем ранее было 247. Госпитализация понадобилась 27 зараженным, накануне в больницы обратились 9 человек. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 175 054. В лидерах по заражениям Владимир – 61 заболевший за сутки. На втором месте – Ковров,