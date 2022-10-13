Обновление автопарка предусмотрено в рамках программы модернизации первичного звена...

Обновление автопарка предусмотрено в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Торги объявлены уже на этой неделе, раньше запланированного срока. Они должны были состояться в начале 2023 года.33 машины поступят в регион ориентировочно в конце марта 2023 года, их распределят между 12 районными больницами. По 4 автомобиля получат Кольчугинскя, Петушинская, Собинская, Гусь-Хрустальная районные больницы и Муромская городская больница №3; по три – Камешковская и Суздальская; по две – Киржачская и Ковровская районные больницы и по одной – Гороховецкая, Юрьев-Польская и Селивановская. Транспорт предназначен для оказания медицинской помощи пациентам на дому, забора анализов и доставки лекарственных препаратов.Все автомобили будут брендированы: с логотипом «Служба здоровья», названием и телефоном медицинской организации на бортах, рассказали пресс-службе администрации Владимирской области.Фото: пресс-служба администрации Владимирской области