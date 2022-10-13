Россия даст еще более жесткий ответ, если киевский режим продолжит устраивать теракты. Об этом в своем телеграм-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Россия даст еще более жесткий ответ, если киевский режим продолжит устраивать теракты. Об этом в своем написал спикер Госдумы Вячеслав Володин."Все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены. Кто окажет сопротивление — уничтожены", – предупредил политик.Киевский режим стал террористическим, ранее Володин. Он напомнил об обстрелах Запорожской и Курской атомных электростанций со стороны Украины, убийствах общественных деятелей и недавней диверсии на Крымском мосту.Украинский народ находится в заложниках у Зеленского, констатировал политик. Президент Украины встал в один ряд с международным террористом Усамой бен Ладеном, считает спикер Госдумы.Утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля на Крымском мосту. Диверсию организовали и осуществили украинские спецслужбы, заявил президент России Владимир Путин.