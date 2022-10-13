Уже завтра пункт сбора помощи бойцам Zа наших - 33 регион отправит пять тонн груза нашим землякам...

Уже завтра пункт сбора помощи бойцам "Zа наших - 33 регион" отправит пять тонн груза нашим землякам и их боевым товарищам, которые отправились на защиту Родины. Что в посылках и как собирали помощь - расскажет Анастасия Сахарова.- Чесночок пойдет?- Конечно!- Все.Еда, одежда, постельное белье, лекарства. Нужно ВСЕ. И любой вклад - бесценен для каждого защитника Родины. Для Ирины Соколовой это внук...Ирина Соколова, волонтер, г. Покров:- Артем, не буду называть фамилию. Он в Керчи служил. И его забрали на Украину. Он с мая месяца там.Куртки, стельки, варежки, ботинки. В преддверии зимы особенно важны теплые вещи.Вадим Федьков, волонтер, г. Покров:- Вот запасной комплект термобелья. Надеюсь, пригодится. Средний размер, элечка. Наши ребята. Интересы нашей страны отстаивают. Мы все в этот момент должны быть вместе.Сюда, в центр помощи на Пролетарской в Покрове, приходят, приезжают неравнодушные люди со всей области. В день - до полусотни человек.Мария Ерахтина, г. Владимир:- Вот сейчас это разгрузим. Здесь много разных шапок. Консервы в коробочках, одноразовая посуда.До бойцов все доходит в сохранности. Даже банки с компотом и солеными огурцами.Светлана Чванова, руководитель пункта сбора «Zа наших_33_регион», г. Покров:- Все-все-все подписано. Это мыло, это зубные пасты. Это лекарства. Это макароны быстрого приготовления. Они очень-очень нужны.Это вот рации привез мужчина из города Москва и дал для наших ребят в дар.Лично в руки гуманитарную помощь, или, как называют ее здесь, "подарки" для наших военнослужащих, передаст Татьяна Якунина.- Вот готовлюсь, конечно, тяжеловата кольчужка.. Ты меня знаешь, я сама в бой прорвусь. Ребят, надейтесь на все хорошее. Мы вас ждем домой...В Белгородскую область, на границу с Украиной, она ездит на протяжении всех восьми месяцев с начала специальной военной операции. У самой Татьяны призвали мужа.Татьяна Якунина, волонтер, г. Петушки:- В первый день мобилизации дали пару часов на сборы. Он у меня участник боевых действий во второй чеченской кампании, ВДВ. Это наш долг. Кто, если не мы? Нам бежать некуда. И наши мужчины стойким шагом идут вперед.Ежедневно в центр поступает до ста звонков. На связи и днем, и ночью, говорит руководитель центра Светлана Чванова. Она лично знает всех волонтеров из пограничных к Украине областей. Именно они докладывают, какая помощь нужна прямо СЕЙЧАС.Светлана Чванова, руководитель пункта сбора «Zа наших_33_регион», г. Покров:- Пошла слякоть, пошла грязь. СРОЧНО нужны сапоги. Мы быстро-быстро заказываем. И на фотографиях ребята уже в наших сапогах. У них ноги сухие.Фотографии, видео с фронта защитники отправляют, конечно, по редкой возможности.- Ойся, ты ойся, ты не беспокойся!Но это помогает не сдаваться и самим женщинам.- Нас поддерживает вся страна. И вы внесли свою частичку в нашу с вами победу.В телеграм-канале, который создали жительницы Покрова, уже больше 16 тысяч человек. Число неравнодушных растет ежеминутно. А вместе с тем - помощь. Которая приближает победу.Анастасия Сахарова, Андрей Синягин. “Вести-Владимир”