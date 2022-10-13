Накануне в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в...

Накануне в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Иванищи Гусь-Хрустального района.На момент прибытия подразделений наблюдалось сильное задымление внутри дома. Пожарные не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали пожар на площади 21 кв. м. Сгорела внутренняя отделка и имущество дома. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.К ликвидации пожара привлекалось 4 единицы техники, 11 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.