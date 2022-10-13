В мае этого года 26-летний мужчина с 42-летним знакомым и его экс-возлюбленной распивал спиртные напитки. Вечеринка проходила в одном из общежитий Собинки Владимирской области. В какой-то ..

В мае этого года 26-летний мужчина с 42-летним знакомым и его экс-возлюбленной распивал спиртные напитки. Вечеринка проходила в одном из общежитий Собинки Владимирской области. В какой-то момент, как сообщает , между приятелями вспыхнула ссора. Предметом скандала стали высказывания старшего в адрес бывшей подруги и общего ребенка.Парень возмутился настолько, что схватил табуретку и избил ею оппонента. Как пишет интернет-издание , в результате случившегося мужчина скончался в больнице.Нападавшего признали виновным в убийстве. Ему дали девять лет колонии строго режима. Об этом пишет .