Напомним, что после ухода Андрея Шохина в мэрии начались кадровые перемены.
По собственному...
Напомним, что после ухода Андрея Шохина в мэрии начались кадровые перемены.
По собственному желанию пост покинул вице-мэр Олег Круглов. Он курировал ЖКХ и проработал в администрации областного центра около полугода.
Свою карьеру Олег Круглов продолжит в одном из муниципалитетов Владимирской области.
Стало известно, что возможным заместителем главы администрации областного центра, курирующего вопросы ЖКХ, экологии, транспорта и связи, станет Евгений Михайлов.
Он еще с советских времен руководил ЖЭУ №4, впоследствии это предприятие было трансформировано в ЖРЭП №4.
С конца марта — начала апреля 2011 года Евгений Михайлов уже возглавлял управление ЖКХ администрации города Владимира.
Фото: https://www.pxfuel.com/