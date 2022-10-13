Напомним, что после ухода Андрея Шохина в мэрии начались кадровые перемены. По собственному...

Напомним, что после ухода Андрея Шохина в мэрии начались кадровые перемены.По собственному желанию пост покинул вице-мэр Олег Круглов. Он курировал ЖКХ и проработал в администрации областного центра около полугода.Свою карьеру Олег Круглов продолжит в одном из муниципалитетов Владимирской области.Стало известно, что возможным заместителем главы администрации областного центра, курирующего вопросы ЖКХ, экологии, транспорта и связи, станет Евгений Михайлов.Он еще с советских времен руководил ЖЭУ №4, впоследствии это предприятие было трансформировано в ЖРЭП №4.С конца марта — начала апреля 2011 года Евгений Михайлов уже возглавлял управление ЖКХ администрации города Владимира.Фото: https://www.pxfuel.com/