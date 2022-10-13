Собинский городской суд признал местного жителя виновным в убийстве знакомого, с которым они вместе выпивали в общежитии. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры 13 октября.

Собинский городской суд признал местного жителя виновным в убийстве знакомого, с которым они вместе выпивали в общежитии. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры 13 октября. По данным следствия, в мае 2022 года мужчины выпивали в комнате, когда между ними вспыхнул конфликт из-за ненадолго зашедшей женщины. Обвиняемый ударил знакомого по лицу, схватил табуретку и избивал