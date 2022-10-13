Огородить ее и на замок! Жители улицы Разина устали от невыносимой вони и гор мусора у местной помойки. По их словам, залежи бытовых отходов здесь гниют месяцами, а убирать их не спешат.

Огородить ее и на замок! Жители улицы Разина устали от невыносимой вони и гор мусора у местной помойки. По их словам, залежи бытовых отходов здесь гниют месяцами, а убирать их не спешат. Местные говорят, что сбрасывают сюда хлам со всей окрестности. В том числе с промышленных объектов и даже, с элитных домов. Вера Гайко, местная