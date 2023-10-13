Движение на М-7 «Волга» в Петушинском районе Владимирской области временно ограниченно из-за...

Движение на М-7 «Волга» в Петушинском районе Владимирской области временно ограниченно из-за ДТП.Об этом информирует ФКУ “Упрдор Москва – Нижний Новгород”.Сегодня — в пятницу (13-го октября) в 7:20 на 123-м км М-7 «Волга» перед въездом в город Петушки по направлению движения в сторону Москвы произошло ДТП.Известно, что водитель грузового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на разделительное барьерное ограждение с последующим опрокидыванием.Движение на участке временно ограничено. В сторону Москвы проезд организован по обочине, по направлению в Нижний Новгород – по одной полосе и обочине.Дорожные службы принимают меры по ликвидации последствий происшествия.На месте работает спецтехника и бригада дорожных рабочих.Для эвакуации транспортного средства с проезжей части возможна остановка движения в обе стороны.Фото-иллюстрация: pxfuel.com