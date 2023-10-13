Эти точки общественного питания не зарегистрированы в Федерально системе в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС»). Это значит, что такие кафе могут использовать продукты (в частности, мясо),

Эти точки общественного питания не зарегистрированы в Федерально системе в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС»). Это значит, что такие кафе могут использовать продукты (в частности, мясо), происхождение которых установить невозможно, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Владимирской, Ивановской и Костромской областях. По данным Роспотребнадзора, в 33-ем регионе действуют 803 точки общественного питания. В соседних областях ситуация не лучше.