14 и 15 октября в 16 городах Владимирской области жители смогут привиться от гриппа в магазинах и...

14 и 15 октября в 16 городах Владимирской области жители смогут привиться от гриппа в магазинах и на рынках.Медицинские организации проведут вакцинацию населения против гриппа в мобильных комплексах и передвижных ФАПах. В Гусь-Хрустальном и Владимире - в прививочных пунктах, открытых на рынке и гипермаркетах, сообщает минздрав Владимирской области.ГРАФИК РАБОТЫ МОБИЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ и пунктов вакцинации (на 14 и 15 октября. Подробнее по ссылкам)14 ОКТЯБРЯ (СУББОТА)- г. Вязникиул. Ленина, 41 (около торгового центра «Ярмарка»)суббота, с 9:00 до 13:00https://vk.com/public192665821?w=wall-192665821_1152- г. Гороховецул. Ленина, 34 (возле ТЦ "Греция")суббота, с 10:00 до 15:00https://vk.com/zrbgrh?w=wall-214149410_151- г. Камешковоул. Школьная, 4 (на территории рынка)суббота, с 10:00 до 13:00https://vk.com/feed?w=wall-217370384_115- г. Киржачул. Гагарина, 22 (возле ДК Киржачского района)суббота, с 10:00 до 12:00https://vk.com/kirzhach_rb?w=wall-217082446_466- г. Кольчугинопл. Ленина, 6 (стоянка перед ЗАГС)суббота, с 8:00 до 13:00https://vk.com/kolch_crb_public?w=wall-217120003_187- г. Ковровул. Ватутина, д. 59 (ТЦ "Треугольник")суббота, с 9:00 до 12:00https://vk.com/wall-214279840_138- г. Мурому центрального входа в парк 50-летия Советской властисуббота, с 10:00 до 14:00https://vk.com/crbmurom?w=wall-133731193_400- г. Петушкиул. 3 Интернационала, 10 (около магазина «Пятерочка»)суббота, с 10:00 до 13:00https://vk.com/petrb?w=wall-217613837_386- Селивановский районпос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская (рыночная площадь возле автовокзала)суббота, с 9:00 до 13:00https://vk.com/wall-189303373_2574- г. Собинкаул. Лермонтова, 44 (напротив школы №1)суббота, с 10:00 до 13:00https://vk.com/feed?w=wall-217200303_111- г. Судогдамкрн. Красный Химик (на территории рынка «Химик»)суббота, с 10.00 до 14.00https://vk.com/public134115343?w=wall-134115343_409- г. СуздальКрасная Площадь, 5 (возле Дома культуры)суббота, с 09:00 до 14:00https://vk.com/suzdalcrb?w=wall-217462239_118- г. Юрьев-Польскийул. Краснооктябрьская, 23 (Центральный рынок)суббота, с 09:00 до 12:00https://vk.com/ypcrb?w=wall-209063025_93315 ОКТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)г. Меленкиул. Красноармейская, у дома №96 (рыночная площадь)воскресенье, с 9:00 до 12:00https://vk.com/public214265918?w=wall-214265918_31814 и 15 ОКТЯБРЯ (СУББОТА И ВОСКРЕСЕНЬЕ)- г. Александровул. Свердлова, 37 (рядом с ДК «Юбилейный»)суббота и воскресенье, с 09:00 до 16:00https://vk.com/aleksrb?w=wall-214265507_1791ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ ОТКРЫТЫ:- г. Гусь-Хрустальный (НА ТЕРРИТОРИИ РЫНКА)ул. Калинина, 48А «Купеческие Ряды», секция 4.2суббота, с 09:00 до 12:00https://vk.com/guscrb?w=wall-216704217_493- г. Владимиргипермаркет "Глобус"суббота (вторник, четверг), с 10:00 до 14:00https://vk.com/public134155994?w=wall-134155994_796- гипермаркет «Лента»суббота, с 10.00 до 14.00- торговый центр «Восток-1»суббота, с 10.00 до 14.00