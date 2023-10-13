14 и 15 октября в 16 городах Владимирской области жители смогут привиться от гриппа в магазинах и...
14 и 15 октября в 16 городах Владимирской области жители смогут привиться от гриппа в магазинах и на рынках.
Медицинские организации проведут вакцинацию населения против гриппа в мобильных комплексах и передвижных ФАПах. В Гусь-Хрустальном и Владимире - в прививочных пунктах, открытых на рынке и гипермаркетах, сообщает минздрав Владимирской области.
ГРАФИК РАБОТЫ МОБИЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ и пунктов вакцинации (на 14 и 15 октября. Подробнее по ссылкам)
14 ОКТЯБРЯ (СУББОТА)
- г. Вязники
ул. Ленина, 41 (около торгового центра «Ярмарка»)
суббота, с 9:00 до 13:00
https://vk.com/public192665821?w=wall-192665821_1152
- г. Гороховец
ул. Ленина, 34 (возле ТЦ "Греция")
суббота, с 10:00 до 15:00
https://vk.com/zrbgrh?w=wall-214149410_151
- г. Камешково
ул. Школьная, 4 (на территории рынка)
суббота, с 10:00 до 13:00
https://vk.com/feed?w=wall-217370384_115
- г. Киржач
ул. Гагарина, 22 (возле ДК Киржачского района)
суббота, с 10:00 до 12:00
https://vk.com/kirzhach_rb?w=wall-217082446_466
- г. Кольчугино
пл. Ленина, 6 (стоянка перед ЗАГС)
суббота, с 8:00 до 13:00
https://vk.com/kolch_crb_public?w=wall-217120003_187
- г. Ковров
ул. Ватутина, д. 59 (ТЦ "Треугольник")
суббота, с 9:00 до 12:00
https://vk.com/wall-214279840_138
- г. Муром
у центрального входа в парк 50-летия Советской власти
суббота, с 10:00 до 14:00
https://vk.com/crbmurom?w=wall-133731193_400
- г. Петушки
ул. 3 Интернационала, 10 (около магазина «Пятерочка»)
суббота, с 10:00 до 13:00
https://vk.com/petrb?w=wall-217613837_386
- Селивановский район
пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская (рыночная площадь возле автовокзала)
суббота, с 9:00 до 13:00
https://vk.com/wall-189303373_2574
- г. Собинка
ул. Лермонтова, 44 (напротив школы №1)
суббота, с 10:00 до 13:00
https://vk.com/feed?w=wall-217200303_111
- г. Судогда
мкрн. Красный Химик (на территории рынка «Химик»)
суббота, с 10.00 до 14.00
https://vk.com/public134115343?w=wall-134115343_409
- г. Суздаль
Красная Площадь, 5 (возле Дома культуры)
суббота, с 09:00 до 14:00
https://vk.com/suzdalcrb?w=wall-217462239_118
- г. Юрьев-Польский
ул. Краснооктябрьская, 23 (Центральный рынок)
суббота, с 09:00 до 12:00
https://vk.com/ypcrb?w=wall-209063025_933
15 ОКТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
г. Меленки
ул. Красноармейская, у дома №96 (рыночная площадь)
воскресенье, с 9:00 до 12:00
https://vk.com/public214265918?w=wall-214265918_318
14 и 15 ОКТЯБРЯ (СУББОТА И ВОСКРЕСЕНЬЕ)
- г. Александров
ул. Свердлова, 37 (рядом с ДК «Юбилейный»)
суббота и воскресенье, с 09:00 до 16:00
https://vk.com/aleksrb?w=wall-214265507_1791
ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ ОТКРЫТЫ:
- г. Гусь-Хрустальный (НА ТЕРРИТОРИИ РЫНКА)
ул. Калинина, 48А «Купеческие Ряды», секция 4.2
суббота, с 09:00 до 12:00
https://vk.com/guscrb?w=wall-216704217_493
- г. Владимир
гипермаркет "Глобус"
суббота (вторник, четверг), с 10:00 до 14:00
https://vk.com/public134155994?w=wall-134155994_796
- гипермаркет «Лента»
суббота, с 10.00 до 14.00
- торговый центр «Восток-1»
суббота, с 10.00 до 14.00