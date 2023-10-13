26-летняя диспетчер такси украла у доверчивого водителя 75 000 рублей. Эту «детективную» историю...

26-летняя диспетчер такси украла у доверчивого водителя 75 000 рублей.Эту «детективную» историю рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Как выяснилось, 5 октября в дежурную часть Отделения МВД России по Киржачскому району обратился 55-летний потерпевший — житель Киржача.У мужчины из бардачка машины исчезло портмоне с 75 000 руб. Как и когда произошла кража — он не мог пояснить.Сотрудникам полиции удалось восстановить хронологию событий в день кражи.Оказалось, что потерпевший в течение дня осуществил несколько рейсов по районному центру и пригороду, после чего припарковал машину около фирмы такси.В это время в офисе проходила пересменка диспетчеров.Сменившаяся сотрудница попросила мужчину довезти ее до дома, а по пути сделать остановку у банка.«Водитель и диспетчер зашли в отделение банка. Автомобиль в это время был оставлен на парковке незапертым. Довезя диспетчера до дома, водитель выполнил еще несколько заказов, после чего припарковал машину и, прежде, чем идти домой, открыл бардачок, чтобы забрать портмоне, но его там не оказалось...» - пояснили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Полицейские отработали «цепочку» перемещений водителя и установили важную деталь: при посещении банка девушка-диспетчер сообщила, что, вероятно, выронила в салоне свою банковскую карту и вернулась к автомобилю.Именно в этот момент она и похитила портмоне с деньгами. Девушка знала о нём.В настоящее время следователем Отделения МВД России по Киржачскому району возбуждено уголовное дело по признакам «кражи».Девушка-диспетчер в содеянном призналась, а также вернула украденные 75 000 рублей.В данный момент она находится под подпиской о невыезде.Фото: pxfuel.com