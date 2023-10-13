Александровский городской суд рассмотрит дело иностранца, громившего кресты и могилы на...

Александровский городской суд рассмотрит дело иностранца, громившего кресты и могилы на православном кладбище.В результате чудовищных действий двух приятелей было повреждено более 70 могил.Расследованием установлено, что в мае текущего года молодые мужчины, 19 и 22 лет, распивали алкогольные напитки недалеко от кладбища, расположенного в посёлке Красное пламя Александровского района.Возвращаясь в общежитие, один из них подошел к кресту, установленному на могиле, и оперся на него рукой.Как поясняют в пресс-службе региональной прокуратуры: «В результате крест упал, а злоумышленник испытал болевые ощущения».В ярости молодые люди стали крушить всё на своём пути, они ломали кресты и роняли плиты.Официально сообщается, что было повреждено 70 надмогильных сооружений.В ходе расследования обвиняемые всё же признали свою вину.Буяна заключили под стражу, а уголовное дело было направлено в Александровский городской суд.Теперь зачинщику погрома на кладбище грозит до 5 лет лишения свободы.Фото-иллюстрация: pxfuel.com