Александровский городской суд рассмотрит дело иностранца, громившего кресты и могилы на...
Александровский городской суд рассмотрит дело иностранца, громившего кресты и могилы на православном кладбище.
В результате чудовищных действий двух приятелей было повреждено более 70 могил.
Расследованием установлено, что в мае текущего года молодые мужчины, 19 и 22 лет, распивали алкогольные напитки недалеко от кладбища, расположенного в посёлке Красное пламя Александровского района.
Возвращаясь в общежитие, один из них подошел к кресту, установленному на могиле, и оперся на него рукой.
Как поясняют в пресс-службе региональной прокуратуры: «В результате крест упал, а злоумышленник испытал болевые ощущения».
В ярости молодые люди стали крушить всё на своём пути, они ломали кресты и роняли плиты.
Официально сообщается, что было повреждено 70 надмогильных сооружений.
В ходе расследования обвиняемые всё же признали свою вину.
Буяна заключили под стражу, а уголовное дело было направлено в Александровский городской суд.
Теперь зачинщику погрома на кладбище грозит до 5 лет лишения свободы.
Фото-иллюстрация: pxfuel.com