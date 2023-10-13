К депутату Госдумы от Владимирской области Алексею Говырину обратились родители семиклассников школы №16 региональной столицы.

К депутату Госдумы от Владимирской области Алексею Говырину обратились родители семиклассников школы №16 региональной столицы. Жители пожаловались, что их детям не хватает учебников по биологии, обществознанию и новому предмету «Вероятность и статистика». Об этом народный избранник рассказал в своём .Алексей Говырин немедленно связался с Министерством образования и молодежной политики Владимирской области и вскоре получил ответ. В ведомстве сообщили, что администрация школы №16 ещё 15 сентября 2023 года заключила договор с торговой фирмой на поставку учебных пособий на общую сумму около 226 тыс. рублей. Заказ должен поступить 15 октября.«Буду держать ситуацию на контроле, пока всех учеников не обеспечат учебниками», – пообещал депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.