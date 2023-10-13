В пятницу, 13 октября, в учебные части Минобороны РФ отбыла очередная группа мужчин из разных уголков Владимирской области.

В пятницу, 13 октября, в учебные части Минобороны РФ отбыла очередная группа мужчин из разных уголков Владимирской области. Об этом сообщила администрации столицы 33-го региона.Контракт подписал 21 мужчина. Смелых земляков провожали родственники, друзья и знакомые, представители городской мэрии, военного комиссариата и духовенства. Бойцов напутствовали и желали вернуться домой живыми и невредимыми.Как отметил министр региональной безопасности Сергей Полузин, командиры участвующих в спецоперации подразделений высоко ценят владимирцев за храбрость и отвагу: «Благодарю вас за осознанный выбор встать на защиту Родины, получая при этом достойное материальное и социальное обеспечение».