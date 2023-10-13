Практика заключения брачного договора существует во всем мире. Она позволяет еще на берегу договориться о распределении имущества на случай развода. Это особенно актуально, если у супругов есть собственный бизнес, ценные бумаги или вклады.

Практика заключения брачного договора существуетво всем мире. Она позволяет еще "на берегу" договориться о распределенииимущества на случай развода. Это особенно актуально, если у супругов естьсобственный бизнес, ценные бумаги или вклады.Что лучше — брачный договор или обращение в суд, "Дни.ру" рассказал Никита Андрушкевич — юрист, основательюридической фирмы "Андрушкевич и партнеры".Особенности брачного договораГлавнаяцель документа — определить, какое имущество является личным для каждого изсупругов, а какое — совместным. Причем не обязательно перечислять каждуюпозицию: достаточно указать значимые характеристики. Например, квартира,оформленная на мужа, признается его собственностью независимо от того, купленаона в браке или нет. Важная особенность договора — возможность установить статусне только того имущества, которое уже есть, но и приобретенного в будущем домомента развода.помощью документа также можно установить период, с которого квартира, машинаили иная собственность признается личной. Например, после развода дом, гдепроживает семья, остается жене, а машина и дача — мужу. Таким образом, спомощью брачного договора можно урегулировать любые имущественные отношениясупругов до заключения брака или до его расторжения.Плюсы и минусы раздела в судеЕслисупругам не удалось договориться между собой, можно подать иск в суд. Но в этомслучае есть ряд нюансов, которые следует учесть. Например, муж и жена пересталипроживать вместе полгода назад. За это время один из супругов получил крупнуюпремию. Поскольку это произошло в тот период, когда они уже не вели совместноехозяйство, деньги признаются собственностью их непосредственного владельца.Ноэто правило работает и в обратном направлении. Если премия была получена в тотмомент, когда муж и жена еще проживали вместе, при разводе каждый из них имеетправо на половину от этой суммы. В случае, когда муж снимает средства с депозитаи тратит их не на нужды семьи, это считается сокрытием.Достоинства и недостатки брачногодоговораЕслиговорить о плюсах и минусах брачного договора по сравнению с судебнойпрактикой, следует выделить следующие моменты:Это шанс договориться мирно о разделеимущества, без привлечения посторонних лиц. При обращении в суд всегда естьриск, что решение органов юстиции не устроит одну из сторон.В брачном договоре можно закрепить формусобственности для любого имущества, в том числе и приобретенного в будущем, вто время как судебная практика учитывает лишь то, что есть в наличии на моментраздела.Брачный договор можно оспорить, если,например, суд признает его условия кабальными для одной из сторон. Пересмотр документадопустим и в том случае, когда условия, из которых исходили супруги,существенно изменились в браке. Например, после свадьбы муж начал собственныйбизнес и стремительно разбогател. Но, если он открыл свое дело раньше, дорегистрации, оспорить брачный договор будет труднее. В отличие от него,постановление суда, вступившее в силу, будет крайне сложно пересмотреть.Если один из супругов обанкротится,брачный договор также подлежит оспариванию. С судебным решением такоеневозможно.Брачный договор, как ираздел имущества в суде, имеют свои особенности. Но, если вы решаете проблемубез привлечения общественности, стоит задуматься о подтверждении формысобственности документально.