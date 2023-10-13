Гражданку из Меленковского района, пытавшуюся выгородить сожителя, обвиняют в даче заведомо ложных показаний в суде.

Гражданку из Меленковского района, пытавшуюся выгородить сожителя, обвиняют в даче заведомо ложных показаний в суде. Об этом сообщила прокуратуры Владимирской области.Правоохранители установили, что женщину допрашивали в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении её возлюбленного. Мужчину судили за управление автомобилем в пьяном виде и столкновении с другим транспортным средством.Дама знала об ответственности за ложь, но всё равно постаралась защитить сожителя. На суде она заявила, что её мужчина за руль не садился, а чужую машину повредил ударом табуретки. Однако гражданина всё равно признали виновным.Теперь уже сама женщина предстанет перед судом в качестве обвиняемой.