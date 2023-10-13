Директор автошколы во Владимире заплатит 700 тысяч рублей за помощь в незаконном получении...

Директор автошколы во Владимире заплатит 700 тысяч рублей за помощь в незаконном получении прав.Приговором Фрунзенского районного суда установлено, что осужденный, являясь директором одной из автошкол Владимира, в июле и октябре 2022 года получил деньги за выдачу документов о прохождении ими обучения по программе профподготовки водителей категории «В». Хотя фактически они не учились и экзамены не сдавали.Вину он не признал и получил штраф на 700 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях, оказывающих образовательные услуги по профессиональной подготовке и переподготовке водителей транспортных средств на срок 2 года 6 месяцев.Защитники осужденного просили облсуд приговор отменить в связи с неверной квалификацией действий Ястребова И.В. Однако судебная коллегия по уголовным делам Владимирского областного суда признала приговор суда первой инстанции законным и обоснованным.Фото: https://www.pxfuel.com/