Расписание дополнительных поездов.

В ноябрьские праздники на ГЖД пустят дополнительные поезда. Об этом сообщает пресс-служба компании.Дополнительный поезд из Нижнего Новгорода в Москву пойдет 2 и 6 ноября в 22.54, прибытие в столицу- в 05.30. В обратном направлении поезд будет отправляться 3 и 7 ноября в 12.20, прибытие — в 20.15.Поезд Киров — Москва запланирован на 3 и 6 ноября в 01.31, прибытие — в 14.13, а также на 6 ноября в 15.45, прибытие — в 05.02.В обратном направлении поезда пойдут 3 и 6 ноября в 22.25, прибытие назначено на 12.25, а также 3 ноября в 21.15, прибытием на конечный пункт в 13.07.Казань — Москва:· 2 ноября в 07:40, прибытие в 22:10;· 1, 3, 4 и 5 ноября в 19:40, прибытие в 11:25;· 2, 3, 6 и 7 ноября в 00:58, прибытие в 16:00;· 2 и 6 ноября в 16:55, прибытие в 05:30;· 2 и 6 ноября в 15:36, прибытие в 05:10.Москва — Казань:· 1, 2, 4, 5 и 6 ноября в 19:08, прибытие в 07:50;· 2, 3, 6 и 7 ноября в 21:30, прибытие в 10:36;· 3 и 7 ноября в 13:10, прибытие в 00:50;· 3 и 7 ноября в 19:08, прибытие в 07:50;· 7 ноября в 01:36, прибытие в 16:20;Чебоксары — Москва: 6 ноября в 11:10, прибытие в 03:30.Москва — Чебоксары: 3 ноября в 22:10, прибытие в 11:33.Ижевск — Москва: 6 ноября в 00:50, прибытием в 22:10.Москва — Ижевск: 3 и 4 ноября в 01:36, прибытие в 21:48.Казань — Санкт-Петербург: 1 и 5 ноября в 13:10, прибытие в 11:30.Санкт-Петербург — Казань: 2 и 6 ноября в 15:31, прибытие в 13:58.