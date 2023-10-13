Участники капитал-шоу Поле чудес много лет не скрывают своей истинной цели приезда на Первый канал. Теперь же Леонид Якубович сыграл совершенно особую роль – век живи, век учись.

Участники капитал-шоу "Поле чудес" много лет не скрываютсвоей истинной цели приезда на Первый канал. Теперь же Леонид Якубович сыгралсовершенно особую роль – век живи, век учись.В новом выпуске популярного проекта, весело и оживленно беседуя с ведущим телепрограммы,гости по большей части и не обращали внимания на сам игровой процесс. В частности, одна из участниц шоу "Поле чудес" назвала не ту букву, а через полторы секундыдругой игрок последовал ее примеру. И тут Леонид Якубович вдруг услышал от женщины вопрос: "А напомните,какое задание было?"Отметим, что относительно недавно в эфире Первого каналаведущий высказал свое максимальное правдивое отношение к делу всейсвоей жизни. По его словам, сейчас, в 2023 году приезжать из далеких городов вМоскву и отгадывать слова по одной букве на полном серьезе — "это шизофрения".Если когда-то, еще во времена Владислава Листьева, "Полечудес" было абсолютно серьезной интеллектуальной программой, то с приходомЛеонида Якубовича передача обрела особый шарм и атмосферу большого праздника жизни.По большей части люди приезжают лишь засветиться на экранах телевизоров,передать теплые пожелания друзьям с работы да любимым родственникам, ну и показать своих прелестных детей. Практически каждый ждет, что Леонид Якубович по доброте душевной подарит какой-то сюрприз на миллион.Вот и сейчас, пытаясь выделиться на глазах у всей страны, гостья шоу "Поле чудес" едва не женила своегомаленького сына. Когда Леонид Якубович сказал, что ее ребенок уже слишкомвзрослый и быстро растет, она ответила:"Женим прямо здесь, ничего страшного", — мальчик, кстатиговоря, кажется, был только за.Честь и хвала! Вот уж действительно, свято место пусто не бывает: пока прекрасная сваха Лариса Гузеева отсутствовала на Первом канале со своим шоу "Давай поженимся!", ее место, пусть и в шутку, мастерски занялЛеонид Якубович.