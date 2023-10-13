Участники капитал-шоу Поле чудес много лет не скрывают
своей истинной цели приезда на Первый канал. Теперь же Леонид Якубович сыграл
совершенно особую роль – век живи, век учись.
Участники капитал-шоу "Поле чудес" много лет не скрывают
своей истинной цели приезда на Первый канал. Теперь же Леонид Якубович сыграл
совершенно особую роль – век живи, век учись.
В новом выпуске популярного проекта, весело и оживленно беседуя с ведущим телепрограммы,
гости по большей части и не обращали внимания на сам игровой процесс. В частности, одна из участниц шоу "Поле чудес" назвала не ту букву, а через полторы секунды
другой игрок последовал ее примеру. И тут Леонид Якубович вдруг услышал от женщины вопрос: "А напомните,
какое задание было?"
Отметим, что относительно недавно в эфире Первого канала
ведущий высказал свое максимальное правдивое отношение к делу всей
своей жизни. По его словам, сейчас, в 2023 году приезжать из далеких городов в
Москву и отгадывать слова по одной букве на полном серьезе — "это шизофрения".
Если когда-то, еще во времена Владислава Листьева, "Поле
чудес" было абсолютно серьезной интеллектуальной программой, то с приходом
Леонида Якубовича передача обрела особый шарм и атмосферу большого праздника жизни.
По большей части люди приезжают лишь засветиться на экранах телевизоров,
передать теплые пожелания друзьям с работы да любимым родственникам, ну и показать своих прелестных детей. Практически каждый ждет, что Леонид Якубович по доброте душевной подарит какой-то сюрприз на миллион.
Вот и сейчас, пытаясь выделиться на глазах у всей страны, гостья шоу "Поле чудес" едва не женила своего
маленького сына. Когда Леонид Якубович сказал, что ее ребенок уже слишком
взрослый и быстро растет, она ответила:
"Женим прямо здесь, ничего страшного", — мальчик, кстати
говоря, кажется, был только за.
Честь и хвала! Вот уж действительно, свято место пусто не бывает: пока прекрасная сваха Лариса Гузеева отсутствовала на Первом канале со своим шоу "Давай поженимся!", ее место, пусть и в шутку, мастерски занял
Леонид Якубович.