Еще тринадцать добровольцев из Владимирской области отправляются в зону СВО. Торжественная...

Еще тринадцать добровольцев из Владимирской области отправляются в зону СВО.Торжественная церемония прошла во Владимире, в Доме культуры молодёжи. Перед тем, как пополнить ряды боевых частей, новоиспеченные контрактники пройдут подготовку в учебных подразделениях. Во Владимире, напомню, набор бойцов ведется на Стрелецкой 55-а и на 1-ой Пионерской, 92, также можно обратиться в военкомат по месту жительства. Подробности на сайтах Службапоконтракту.рф и на сайте областного военкомата. Добавлю, что с начала года контракты с Минобороны заключили более двух тысяч владимирцев.Сергей Полузин, министр региональной безопасности Владимирской области:- Просто надо взять себя в руки, собраться, вспомнить то, чему тебя учила срочная служба, или контракт, если таковой был. Если и того, и другого не было, значит, научиться всему в учебной части.