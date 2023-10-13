Гонщик во Владимирской области насмерть разбился о стену. Трагедия произошла 10 октября около 10...

Гонщик во Владимирской области насмерть разбился о стену.Трагедия произошла 10 октября около 10 часов 10 минут в Кольчугине на улице Кирова.По предварительным данным, 48-летний кольчугинец за рулем "Hyundai" на большой скорости не справился с управлением, выехал с дороги и врезался в гараж одного из частных домов.От удара кирпичная стена развалилась, а пострадавший водитель получил смертельные травмы.Дознание устанавливает все обстоятельства произошедшего.Фото: ВК «Подслушано Кольчугино» https://vk.com/vladtelenkov