Увековечить память Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского, Михаила Сперанского и “владимирских мушкетёров”, которые сражались в годы Крымской войны. С таким предложением выступил

Увековечить память Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского, Михаила Сперанского и “владимирских мушкетёров”, которые сражались в годы Крымской войны. С таким предложением выступил губернатор области на ежегодном вручении премии имени Сперанского. В социальных сетях Александр Авдеев сообщил, что поставить памятники этим историческим деятелям региональные власти намерены в 2024 году. Причем один из памятников Михаилу Сперанскому будет установлен