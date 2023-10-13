И снова проблемы с отоплением: в Коврове жителям 54 многоквартирных домов пришлось помёрзнуть. В...

И снова проблемы с отоплением: в Коврове жителям 54 многоквартирных домов пришлось помёрзнуть.В пресс-службе региональной прокуратуры подтвердили, что 7 октября 2023 года в Коврове прошла утечка на тепловых сетях.При проверке выяснилось, отопление многоквартирных домов по улицам Летняя, Димитрова, Куйбышева, Маяковского, Белинского, Текстильная, Барсукова, Абельмана, Кирова, Запольная, Еловая, Брюсова, Строителей, Лопатина, Свердлова, Пролетарская (и ряда других) ресурсоснабжающей организацией не было обеспечено.Сообщается, что по результатам проверки - 9 октября городским прокурором генеральному директору ООО «Владимиртеплогаз» внесено представление.В итоге были привлечены аварийные бригады из других районов, которые работали в круглосуточном режиме.В настоящее время теплоснабжение восстановлено в 54 многоквартирных домах и в учебных помещениях школы.Уточняется, что срыва учебного процесса не допущено.Фото: pxfuel.com