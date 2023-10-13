Оплатить платежные документы без QR-кода теперь можно по фотографии.

Оплатить платежные документы без QR-кода теперь можно по фотографии. Технология, разработанная российской научной компанией Smart Engines, позволяет не вводить реквизиты счета - искусственный интеллект распознает их на изображении самостоятельно. Оплата документов таким способом занимает всего 3 секунды.Искусственный интеллект помогает оперативно совершить платеж по фотографии любой квитанции по реквизитам физлиц, счету или чеку банка, а также по платежному поручению, даже если на них нет QR-кода. Для этого необходимо сфотографировать реквизиты или выбрать изображение из галереи телефона. Также это может быть сохраненный скриншот экрана. Для распознавания текста применяется фирменная OCR-технология компании Smart Engines, которая работает даже на обычном смартфоне. Она менее чем за секунду находит и распознает платежные реквизиты на изображении. По ИНН и КПП находится получатель платежа, а по БИК и номеру счета – банковская информация. Далее происходит проверка правильности заполнения реквизитов, и после этого клиент банка может совершить платеж. Весь процесс от распознавания до оплаты занимает всего 3 секунды. Возможность оплаты платежных документов таким способом стала доступна в мобильном приложении ВТБ Онлайн на платформе Android.«Для платежа по квитанциям или счетам, на которых нет QR-кода, клиентам нередко приходится вручную вводить до 50 цифр. Технология, разработанная компанией Smart Engines, позволила сделать платежи по реквизитам такими же быстрыми и удобными как и по QR-коду. Искусственный интеллект распознает цифры практически мгновенно и теперь наши клиенты могут оплачивать любые документы по фотографии за несколько секунд», – отметил Ростислав Яныкин, руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.