Пока что ясно одно: у человека есть серьезные
психологические проблемы. Надежда Кадышева может оставаться адекватным
человеком, однако стрессы, порождающие такие вещи, не могут пройти
безболезненно. Об этом говорит психолог Марина Владыкина в беседе с Дни.ру.
Пока что ясно одно: у человека есть серьезные
психологические проблемы. Надежда Кадышева может оставаться адекватным
человеком, однако стрессы, порождающие такие вещи, не могут пройти
безболезненно. Об этом говорит психолог Марина Владыкина в беседе с "Дни.ру".
Накануне любимая российскими зрителями исполнительница народных песен призналась, что иногда видит на своих концертах людей, которых больше нет в живых. Самое интересное, что среди них попадаются не такие простые личности: к примеру, Надежда Кадышева наблюдала членов последней царской семьи России.
По словам клинического психолога Марины Владыкиной, человек,
переживающий сильные моральные переживания, может иногда видеть что-то
несуществующее, но тому есть разные объяснения. "Возможно, человек переживает стресс, травму или другие эмоциональные трудности, что может вызвать галлюцинации или иллюзии. Например, видения умерших людей могут быть попыткой мозга справиться с утратой или тяжелыми переживаниями", – предположила эксперт.
Другое дело, когда страдающий от видений человек является
чрезмерно религиозным или практикует нетрадиционные духовные практики: как
правило, такие люди искренне убеждены в том, что мы можем видеть картины из
других миров и силуэты людей, более не существующих на свете. Вся мякотка
ситуации в том, что такие "явления" могут быть совершенно естественным
переживанием, но иначе воспринятым Надеждой Кадышевой в силу убеждений.
"Такие люди могут сами убедить себя в том, что видят призраков, духов, различные сущности и даже параллельные миры", – отметила психолог.
Марина Владыкина настаивает, что самые странные и пугающие
визуальные явления могут быть восприняты неправильно, ведь человек, наблюдая
совершенно обычные визуальные эффекты, демонстрируемые зрению мозгом, уверен,
что ему явились фантомы — Надежда Кадышева вполне могла их принять за явления из совершенно других миров.
Есть и третья, более разумная причина наблюдения странных
эффектов: расстройства нейронов, вплоть до таких, казалось бы, простых, как
мигрень, могут спровоцировать подобные наблюдения. Помимо мигрени есть и более
опасные причины вроде эпилепсии, либо даже деменции. Что же происходит с
Надеждой Кадышевой?
Очень надеемся, что певица по большей части лишь подвергается
моде на потусторонние вещи и именно накручивает себя. В конце концов, многие
артисты пытаются всевозможными способами поддержать интерес к своей персоне: к
счастью, Надежда Кадышева в этом не нуждается, и мы искренне верим, что
информация про странные видения является не более, чем домыслом и
недоразумением.