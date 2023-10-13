Пока что ясно одно: у человека есть серьезные психологические проблемы. Надежда Кадышева может оставаться адекватным человеком, однако стрессы, порождающие такие вещи, не могут пройти безболезненно. Об этом говорит психолог Марина Владыкина в беседе с Дни.ру.

Пока что ясно одно: у человека есть серьезныепсихологические проблемы. Надежда Кадышева может оставаться адекватнымчеловеком, однако стрессы, порождающие такие вещи, не могут пройтибезболезненно. Об этом говорит психолог Марина Владыкина в беседе с "Дни.ру".Накануне любимая российскими зрителями исполнительница народных песен призналась, что иногда видит на своих концертах людей, которых больше нет в живых. Самое интересное, что среди них попадаются не такие простые личности: к примеру, Надежда Кадышева наблюдала членов последней царской семьи России.По словам клинического психолога Марины Владыкиной, человек,переживающий сильные моральные переживания, может иногда видеть что-тонесуществующее, но тому есть разные объяснения. "Возможно, человек переживает стресс, травму или другие эмоциональные трудности, что может вызвать галлюцинации или иллюзии. Например, видения умерших людей могут быть попыткой мозга справиться с утратой или тяжелыми переживаниями", – предположила эксперт.Другое дело, когда страдающий от видений человек являетсячрезмерно религиозным или практикует нетрадиционные духовные практики: какправило, такие люди искренне убеждены в том, что мы можем видеть картины издругих миров и силуэты людей, более не существующих на свете. Вся мякоткаситуации в том, что такие "явления" могут быть совершенно естественнымпереживанием, но иначе воспринятым Надеждой Кадышевой в силу убеждений."Такие люди могут сами убедить себя в том, что видят призраков, духов, различные сущности и даже параллельные миры", – отметила психолог.Марина Владыкина настаивает, что самые странные и пугающиевизуальные явления могут быть восприняты неправильно, ведь человек, наблюдаясовершенно обычные визуальные эффекты, демонстрируемые зрению мозгом, уверен,что ему явились фантомы — Надежда Кадышева вполне могла их принять за явления из совершенно других миров.Есть и третья, более разумная причина наблюдения странныхэффектов: расстройства нейронов, вплоть до таких, казалось бы, простых, какмигрень, могут спровоцировать подобные наблюдения. Помимо мигрени есть и болееопасные причины вроде эпилепсии, либо даже деменции. Что же происходит сНадеждой Кадышевой?Очень надеемся, что певица по большей части лишь подвергаетсямоде на потусторонние вещи и именно накручивает себя. В конце концов, многиеартисты пытаются всевозможными способами поддержать интерес к своей персоне: ксчастью, Надежда Кадышева в этом не нуждается, и мы искренне верим, чтоинформация про странные видения является не более, чем домыслом инедоразумением.