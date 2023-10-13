Когда во Владимире завершится реконструкция драмтеатра и строительство Рпенского...

Когда во Владимире завершится реконструкция драмтеатра и строительство Рпенского проезда?Губернатор Александр Авдеев в ходе своей пресс-конференции ответил на вопросы представителей СМИ о наиболее знаковых (и волнующих) объектах Владимира – театре драмы и Рпенском проезде.Официально сообщается, что все работы (на этих двух объектах) близятся к финалу.Единственным спорным моментом остаётся расселение одного из домов на пути следования дороги. Как стало известно, его демонтаж будет происходить уже после суда.«Рпенский проезд строится более двух лет, прошло несколько судов. Понимаю чувства людей, их переживания, но решение принято и было достаточно времени на его осознание. Уже перечислена компенсация. Работы на объекте продолжатся после сноса здания», – отметил глава региона.Что касается многострадального Владимирского драмтеатра, то губернатор пояснил:- Степень готовности театра высокая – порядка 75-80 процентов. Уже оплачены сценическое оборудование, кресла, полностью отремонтирован административно-бытовой корпус. Конечно, на сроки реализации проекта значительно повлияли санкции. Да, были задержки поставок оборудования, от 6 до 9 месяцев, и планы по сдаче театра сдвинулись соответственно на это время.По информации из первых уст — реконструкция драмтеатра должна завершиться уже в декабре этого (2023) года или в январе 2024 года.Фото: pxfuel.com