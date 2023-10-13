Отец атомной бомбы добрался до кинотеатров Владимира, дегустация на Дне хлеба, цирковые белые тигры. Что еще ждет владимирцев в эти выходные? Редакция «Шестого канала» подготовила подробку

Отец атомной бомбы добрался до кинотеатров Владимира, дегустация на Дне хлеба, цирковые белые тигры. Что еще ждет владимирцев в эти выходные? Редакция «Шестого канала» подготовила подробку мероприятий. А может нет, а может да, а может это все слова. Знакомые строки? 14 октября в 19:00 в «Арт Холле» эту и многие другие песни певицы Светы можно будет