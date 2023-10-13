Снять деньги с карты теперь можно не только в банкоматах, но и на кассе магазинов и автозаправок, рассказали в региональном отделении Банка России. Для этого необходимо совершить покупку и

Снять деньги с карты теперь можно не только в банкоматах, но и на кассе магазинов и автозаправок, рассказали в региональном отделении Банка России. Для этого необходимо совершить покупку и сообщить продавцу о желании снять деньги с карты. Сумму добавят в чек и выдадут наличными. Таким образом в сутки можно снимать до 5 тысяч рублей, а