Город закупит электробусы, новые трамваи и вагоны метро.

Город закупит электробусы, новые трамваи и вагоны метро.В 2024 году Москва выделит из городского бюджета 940,5 миллиарда рублей на развитие транспортной системы. В целом в течение следующих трех лет на эти цели направят 2,8 триллиона рублей.Приоритетом станет закупка экологически чистого транспорта. В 2024 году город потратит на обновление подвижного состава 86 миллиардов рублей.Москва закупит электробусы, вагоны метро и трамваи нового поколения, а также поезда для Московских центральных диаметров (МЦД).В июле 2023 года мэр Москвы Сергей Собянин электробусный парк в районе Митино. Это позволит запустить 23 новых маршрута на северо-западе столицы до конца 2024 года.В ближайшие два года полностью обновление городского трамвайного парка. За последние шесть лет столица закупила более 500 трехсекционных и односекционных российских трамваев "Витязь-Москва".Правительство Москвы 11 октября одобрило проект бюджета на 2024-2026 годы. В ближайшие нескольких лет 13,3 триллиона рублей направят на развитие здравоохранения, образования, транспорта, социальную поддержку жителей и другие столичные программы.