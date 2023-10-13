В марте этого года Павел Прилучный снова стал отцом. Во втором браке артиста появился сын.

В марте этого года Павел Прилучный снова стал отцом. Во втором браке артиста появился сын.Бывший муж Агаты Муцениеце Павел Прилучный женат на актрисе Зепюр Брутян с августа 2022-го. А в этом году вего семье произошло радостное событие – родился мальчик Микаэль. Но всемизвестно, что после рождения ребенка в семьях часто случаются разлады инедомолвки. А что произошло в бракеПрилучного и Брутян после рождения сына?В интервью журналу Woman.ruактер не стал скрывать и признался откровенно: отношения изменились. Онрассказал о том, что они с женой стали относится друг к другу еще с большимвниманием. Несмотря на занятость, как отметил Прилучный, они находят время,чтоб побыть вместе на свиданиях.Павел Прилучный скромнодобавил, что их семья ничем не отличается от других. Жена актера занятаблагоустройством быта и поддержанием тепла домашнего очага. А Павел зарабатываетденьги. Семейству помогает няня. Как сказал Прилучный, няня сознанием английского. Он счел необходимым с пеленок учить ребенка международномуязыку.Свободное время, как уточнил актер, он старается проводить со своей семьей. В будние дни – по возможности, а в выходные –обязательно куда-то выезжать. Жена звезды сериала "Мажор" не планирует засиживаться в декрете. В скором времени Павел Прилучный и Зепюр Брутян планируют сниматься вместе.