Отопительный сезон в Суздале начался на 11 дней позже нормативной даты. В Суздале сегодня...

Отопительный сезон в Суздале начался на 11 дней позже нормативной даты.В Суздале сегодня ожидается потепление. Как сообщают в межрайонной прокуратуре, работы по реконструкции тепломагистрали на улице Энгельса завершены.Сети повторно и успешно прошли испытания, идет заполнение системы. В ближайшие часы возобновится циркуляция теплоносителя по распределительным сетям. И он начнет поступать в дома и соцучреждения. Ожидается, что с понедельника к учебному и рабочему графику вернутся детсад, вторая школа, поликлиника. В итоге: отопительный сезон в Суздале начался на 11 дней позже нормативной даты. По факту срыва сроков в адрес главы администрации города внесено представление. Решается вопрос о возбуждении административного производства в отношении теплоснабжающей организации "Суздальтеплосбыт".Алексей Петров.заместитель Суздальского межрайонного прокурора:- В часть домовладений уже поступает тепло, открыта подающая линия. Циркуляция тепловой сети она уже как бы идет. Именно ощущение тепла планируется во второй половине дня. В 8 домов уже тепло поступает. Это порядка 50 квартир. В часть домов 4 дома - это около 15 квартир самое ближайшее время принимаются меры, чтобы их обеспечить теплом.