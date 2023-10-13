Перевернувшаяся фура перекрыла трассу М-7 во Владимирской области. Сегодня утром под Петушками...

Перевернувшаяся фура перекрыла трассу М-7 во Владимирской области.Сегодня утром под Петушками автомобилисты встали в большую пробку из-за серьёзного ДТП.Оно произошло на 123-м километре федеральной трассы М-7. По предварительной информации регионального УМВД, 39-летний водитель большегруза "Вольво", двигаясь в сторону Москвы, не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение, разделяющее транспортные потоки. В результате фура перевернулась и перекрыла обе полосы движения. Водитель серьёзно не пострадал, проводится проверка. На данный момент движение восстановлено.(Подслушано в Добром)