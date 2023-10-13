Никита Джигурда не перестает удивлять своей находчивостью. На этот раз шоумен пошел ва-банк.

Никита Джигурда не перестает удивлять своей находчивостью. На этот раз шоумен пошел ва-банк.Известный на всю страну актер Никита Джигурда продолжает лететь на гребне информационной волны. Шоумен оказался в эпицентре новых загадочных событий.По сообщениям издания Starhit, не так давно Джигурда был замечен в компании неопознанной дамы. А, если более точно, – то жена Никиты Борисовича таки уличила его в измене практически с поличным. На претензии Анисиной Джигурда ответил, мол, подложили, директор виноват: пригласил, привел, а дальше – сознание накрыло густым туманом. Получается, что Джигурда обвинил своего директора в своей же измене.Супруга актера, однако, согласилась с мужем и решила, что за такое поведение директора надо уволить. Кому же понравится вмешательство в теплые семейные отношения. Вот и уволили. А после увольнения вдруг вспомнилось Никите Борисовичу, что директор "воровал деньги из гонораров". А потом вдруг семья Джигурды увидела в "тисканьях" директора не совсем нормальное отношение к их дочери. Якобы директор это делал чрезмерно много.Скорее всего развязка драмы еще впереди. Ведь Никита Джигурда и Марина Анисина намерены подать в суд на своего бывшего директора "за все".Надо сказать, что уволенный директор уже успел задать вопросы по этому поводу. Но, похоже, ответов так и не получил.Никита Джигурда и Марина Анисина уже пригласили для защиты известного адвоката Эльмана Пашаева который ранее занимался судебными разбирательствами по делу Михаила Ефремова.