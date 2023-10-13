Российскую ведущую сильно впечатлила воля бизнесмена. Ида Галич не смогла устоять перед тем, насколько радикально изменился Иван Бекунин.

Российскую ведущую сильно впечатлила воля бизнесмена. Ида Галич не смогла устоять перед тем, насколько радикально изменилсяИван Бекунин.Мужчина совершил по истине подвиг для своей жизни: сегодня Иван Бекунин – один из ведущих спортсменов Саратовской области и бизнесмен, являющийся основателем целой группы фитнес-клубов,которые посвящены кроссфиту. Несколько лет назад он получил травму, приведшую кпараличу.Телеведущую Иду Галич восхитила сила воли мужчины: он не просто нашел всебе ресурсы вернуться к полноценной жизни. Иван Бекунин помогает другим людямсо схожими проблемами. Регулярно блогер публикует тексты, рассказывающие о том,что сдаваться нельзя никогда, ни при каких обстоятельствах. Видя такое отношение к собственной жизни, Ида Галич воспылала чувствами к этому мужчине. "Я полюбила Ваню всем сердцем, и вы тоже не сможете устоять", – написала телезвезда в своем аккаунте в популярной социальной сети.Более того, Бекунин является организатором тренировок истоит во главе кроссфит-центра. Ключевым моментом своего спасения отинвалидности Иван называет собственные мысли: по его словам, если не можешьдвигаться, то только и остается, что думать — главное, чтобы эти мысли былипозитивные.Ида Галич отметила, что Иван никогда не устраивализ своей травмы трагедию, всегда был лишь мотивирован встать на ноги. Конечно, его результат поражает не только знаменитую телеведущую, но и всех очевидцевситуации.