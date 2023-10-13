Пожарные во Владимирской области тушили крупный туристический комплекс. В жемчужине Золотого...

Пожарные во Владимирской области "тушили" крупный туристический комплекс.В жемчужине Золотого кольца горел главный туристический комплекс "Суздаль". Такой была легенда пожарно-тактических учений.Их провели сотрудники регионального Управления МЧС. Они отработали алгоритм действий на случай возникновения пожара на крупном объекте туристической сферы. По легенде огонь вспыхнул на первом этаже здания. Пожарно-спасательные подразделения прибыли по повышенному номеру вызова. Не все люди смогли эвакуироваться самостоятельно. В ходе учений сотрудники МЧС спасли 3 человек и ликвидировали условный пожар площадью почти 500 квадратных метров. Суздаль- уникальный город -музей, который встречает огромное количество туристов ежегодно. В следующем году их станет ещё больше. В 24-ом Суздаль отметит официальное тысячелетие. Задача- обеспечить безопасность и отработать действия в нештатных ситуациях на ключевых объектах туристической инфраструктуры.Роман Коркин, начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Владимирской области:- Цель учений- отработка тактики тушения пожаров в здании с массовым пребыванием людей. В учениях участвовало 27 человек личного состава и 10 единиц техники из владимирского и суздальского гарнизонов.(видео ГУ МЧС России по Владимирской области)