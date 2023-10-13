Что самое обидное, до конца непонятно, кто же именно оказался предателем. Ранее теплые отношения Анастасии Волочковой и Никиты Джигурды были примером для многих.

Что самое обидное, до конца непонятно, кто же именнооказался предателем. Ранее теплые отношения Анастасии Волочковой и Никиты Джигурды были примеромдля многих.Все началось с семьи актера Никиты Джигурды — его пара сфигуристкой Мариной Анисиной всегда славилась своим эпатажем, кроме того,супруги никогда не скрывали проблем в их отношениях, которые периодическивозникали. Вот и сейчас произошло недоразумение, в котором мужу и жене толькопредстоит разобраться.Марина Анисина утверждала, что лично застала измену артиста:Джигурда якобы изменил олимпийской чемпионке прямо в их доме. Никита Борисович сэтим категорически не согласился и настаивает, что не совершал никакихаморальных действий. По его словам: женщина оказалась в доме благодаря егодиректору Евгению — а более он ничего не помнит.Дальше — больше: Евгения просто-напросто обвинили впедофилии. Вероятно, Никита Джигурда действительно был очень убедителен, ведьфигуристка поверила мужу и присоединилась к обвинением в адрес директора,который вскоре лишился работы.Все бы хорошо, однако бывшая прима Большого театра АнастасияВолочкова внезапно публично высказалась в пользу Евгения. Балерина не скупиласьна слова и искренне защищала мужчину и критиковала друга.Стоит отметить, что директора Никиты Джигурды обвинили не вчем-нибудь, а в педофилии — Анастасия Волочкова заявила, что такие словаявляются не более, чем предательством. По ее словам, несмотря на всю симпатиюк актеру, здесь она его поддержать не может никак."Ты предал человека. […] сейчас просто плачу", — объявилаАнастасия Волочкова, дав понять тем самым, что ее дружба с Никитой Джигурдой дала большую трещину.Ранее "Дни.ру" уже о случившейся драме в семье Никиты Джигурды.